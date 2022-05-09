Юрген Клопп: Понятия не имею, болеет ли за «Ливерпуль» вся страна. Возможно, Гвардиола знает больше меня

«Я живу в Ливерпуле, так что да, здесь многие хотят нашей победы. Но даже здесь таких 50%. Мы, тренеры, после матчей, безусловно, находимся под впечатлением эпизодов прошедшей игры.



Я не знаю, в какой ситуации был Гвардиола. Конечно, принять вылет из Лиги чемпионов непросто. “Ливерпуль” при этом в финале.



Понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна. В других городах у меня складывалось обратное впечатление. Возможно, Пеп знает больше меня», — сказал главный тренер «Ливерпуля».