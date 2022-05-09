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16:09 (мск), источник: Sports.Ru

Юрген Клопп: Понятия не имею, болеет ли за «Ливерпуль» вся страна. Возможно, Гвардиола знает больше меня

Юрген Клопп ответил Пепу Гвардиоле по поводу желания «всей страны», чтобы «Ливерпуль» стал чемпионом.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

После победы над «Ньюкаслом» (5:0) тренер «Ман Сити» заявил: «Все в этой стране поддерживают “Ливерпуль”: и пресса, и все остальные».

«Я живу в Ливерпуле, так что да, здесь многие хотят нашей победы. Но даже здесь таких 50%. Мы, тренеры, после матчей, безусловно, находимся под впечатлением эпизодов прошедшей игры.

Я не знаю, в какой ситуации был Гвардиола. Конечно, принять вылет из Лиги чемпионов непросто. “Ливерпуль” при этом в финале.

Понятия не имею, поддерживает ли нас вся страна. В других городах у меня складывалось обратное впечатление. Возможно, Пеп знает больше меня», — сказал главный тренер «Ливерпуля».

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