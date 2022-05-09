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17:39 (мск), источник: Sport24

Хави заявил, что «Барселону» летом покинут несколько игроков

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что во время летнего трансферного окна клуб покинут несколько игроков.

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"Я уже точно знаю, кто нас покинет летом. Решение клуба, скорее всего, уже не изменится.

Я всегда предельно честен с игроками и их положением в клубе. На нас сильно влияет финансовая составляющая. Несмотря на уход, я по-прежнему буду рассчитывать на этих игроков в оставшихся матчах", — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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