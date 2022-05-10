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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Марсело выгнали из «Лиона» за порчу воздуха в раздевалке. Журналисты узнали подробности

«Лион» расторг контракт с бразильским защитником Марсело, потому что он портил воздух в раздевалке после поражения от «Анже» в матче 2-го тура Лиги 1 (0:3) 15 августа. Об этом сообщает Sports.fr.

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Источник: AFP 2022

Ранее поступала информация, что контракт с игроком расторгли из-за того, что Марсело смеялся над речью капитана команды Лео Дюбуа после разгрома от «Анже».

По новым данным, у Марсело начался метеоризм в раздевалке после игры. Вдобавок он смеялся над товарищами по команде, несмотря на то что забил в проигранной встрече автогол. Жуниньо Пернамбукано, занимавший тогда должность спортивного директора «Лиона», пришёл в ярость и отстранил Марсело за неподобающее поведение.

После того матча Марсело больше не сыграл за «Лион». Он перешёл в «Бордо» в зимнее трансферное окно и сумел дебютировать за новую команду лишь в феврале этого года.

В своём заявлении о расторжении контракта с Марсело «Лион» указал, что решение было принято единогласно и основывалось на «неподобающем поведении игрока в раздевалке». Марсело заявил, что появившаяся информация о деталях его ухода из «Лиона» не соответствует действительности.

На сегодняшний день бразильский защитник успел провести 9 матчей за «Бордо», 7 из которых команда проиграла.

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