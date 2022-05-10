«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанат обратился к украинскому вратарю «Реала»

По сведениям источника, болельщик «матрасников» крикнул в громкоговоритель фразу, адресованную Лунину: «Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». При этом отмечается, что другие фанаты «Атлетико» не поддержали этот выкрик и негативно отнеслись к его автору.

Вероятно, из-за этого эпизода руководство испанской Примеры обратится в компетентные органы, если сам «Атлетико» не вычислит и не накажет болельщика, который в подобном ключе обратился к Лунину.