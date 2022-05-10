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14:24 (мск), источник: Sports.Ru

Месси станет лицом Саудовской Аравии. Роналду отказался от этой роли в январе 2021-го

Нападающий «ПСЖ» вчера прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы посетить мероприятия, связанные с его презентацией в качестве туристического лица страны.

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Источник: Reuters

Ахмед Аль-Хатеб, министр туризма Саудовской Аравии, прокомментировал приезд футболиста: «Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря, посетите Jeddah Season и узнаете о нашей древней истории. Это не первый визит Месси в наше королевство, и он не станет последним!».

Jeddah Season — туристический фестиваль, который проходит в Саудовской Аравии с мая по июнь. В ходе него по всей стране состоятся около 2800 мероприятий.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось об отказе Криштиану Роналду от участия в рекламной кампании Саудовской Аравии, за которую португальцу предлагали 6 млн евро в год. Тогда же появилась информация о том, что Месси, еще выступавший за «Барселону», получил аналогичное предложение, но ответа пока не дал.

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