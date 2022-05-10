Месси станет лицом Саудовской Аравии. Роналду отказался от этой роли в январе 2021-го

Ахмед Аль-Хатеб, министр туризма Саудовской Аравии, прокомментировал приезд футболиста: «Рад приветствовать Лионеля Месси в Саудовской Аравии. Мы рады, что вы познакомитесь с сокровищами Красного моря, посетите Jeddah Season и узнаете о нашей древней истории. Это не первый визит Месси в наше королевство, и он не станет последним!».

Jeddah Season — туристический фестиваль, который проходит в Саудовской Аравии с мая по июнь. В ходе него по всей стране состоятся около 2800 мероприятий.