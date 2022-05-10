«Реал» не стал бороться за Холанда, чтобы не смущать Мбаппе. В клубе считают, что Бензема еще 2 года будет на топ-уровне

На этой неделе объявят о переходе нападающего в «Манчестер Сити». «Реал» до последнего не исключал вариант с приглашением 21-летнего форварда, но все-таки не сделал предложение по контракту.

В руководстве «Мадрида» норвежца всегда считали очень интересным игроком. На него обратили внимание в период выступлений за «Мольде», но тогда боссы «Реала» решили, что Холанду еще не хватает опыта для игры за клуб.

Как пишет Marca, в последние месяцы руководство «Мадрида» не выходило на Холанда, чтобы не смутить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который является основной целью клуба. «Реал» всегда давал понять, что даже в случае перехода Холанда лидером клуба будет Мбаппе.

Важным аспектом при достижении успехов в «Мадриде» считают атмосферу в раздевалке. Сейчас в «Реале» собраны исключительно скромные футболисты, никто из игроков не считает, что обладает более важной ролью, чем остальные. Скорый переход Мбаппе, вероятно, изменит ситуацию, а с приходом Холанда изменения стали бы слишком ощутимыми.

В «Реале» считают, что Карим Бензема сможет еще минимум два сезона играть на топ-уровне. Мбаппе будет подменять Карима, когда он не сможет выходить на поле. Килиан знает об этом и принимает такое положение дел.

Важную роль в отказе «Реала» от трансфера Эрлинга Холанда сыграли и финансовые параметры сделки. «Мадрид» оценил трансфер в 350 млн евро, и счел эту сумму чрезмерной. Важную роль сыграла и большая комиссия, которую требовали агенты и представители игрока. Кроме того, «Реал» смутили постоянные мышечные травмы Холанда.