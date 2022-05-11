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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:45 (мск), источник: Sport24

«Барселона» обыграла «Сельту» благодаря дублю Обамеянга

«Барселона» в матче 36-го тура Ла Лиги принимала «Сельту».

Барселона
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Каталонский клуб вышел победителем в противостоянии — счет 3:1. За «блаугранас» отличились Мемфис Депай — 30-я минута матча и Пьер-Эмерик Обамеянг — дубль на 41-й и 48-й минутах. За «Сельту» свой момент реализовал Яго Аспас на 50-й минуте.

После этой игры «Барселона» занимает вторую строчку в таблице Ла Лиги — 72 очка, «Сельта» — 11-е и 43 очка.

Барселона
3:1
Первый тайм: 2:0
Сельта
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