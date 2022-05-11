«Барселона» обыграла «Сельту» благодаря дублю Обамеянга

Каталонский клуб вышел победителем в противостоянии — счет 3:1. За «блаугранас» отличились Мемфис Депай — 30-я минута матча и Пьер-Эмерик Обамеянг — дубль на 41-й и 48-й минутах. За «Сельту» свой момент реализовал Яго Аспас на 50-й минуте.