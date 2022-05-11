«Ференцварош» Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии

Встреча на «Пушкаш-Арене» в Будапеште завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ференцвароша», голы забили Кристофер Закариассен (16-я минута) и Франк Боли (83, 86).

«Ференцварош» с декабря 2021 года возглавляет бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, этот трофей стал для него вторым с момента назначения. Ранее клуб выиграл чемпионат Венгрии. Специалиста признали лучшим тренером месяца по итогам марта.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира 2018 года он вывел команду в четвертьфинал турнира. В 2016 году специалист привел варшавскую «Легию» к победе в чемпионате и Кубке Польши.