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11 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Ференцварош» Черчесова стал обладателем Кубка Венгрии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Ференцварош» обыграл «Пакш» в финале Кубка Венгрии по футболу.

ФеренцварошКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча на «Пушкаш-Арене» в Будапеште завершилась со счетом 3:0 в пользу «Ференцвароша», голы забили Кристофер Закариассен (16-я минута) и Франк Боли (83, 86).

«Ференцварош» с декабря 2021 года возглавляет бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, этот трофей стал для него вторым с момента назначения. Ранее клуб выиграл чемпионат Венгрии. Специалиста признали лучшим тренером месяца по итогам марта.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. На домашнем чемпионате мира 2018 года он вывел команду в четвертьфинал турнира. В 2016 году специалист привел варшавскую «Легию» к победе в чемпионате и Кубке Польши.

«Ференцварош» в 24-й раз стал обладателем трофея. Также на счету команды 33 победы в чемпионате Венгрии и шесть в суперкубке страны.

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