Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эльче
Атлетико
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
КАМАЗ
10
Футбол. Зарубежный
11.05
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
15
Футбол. Зарубежный
11.05
Нант
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
11.05
Лестер
Норвич
30
Футбол. Зарубежный
11.05
Уотфорд
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
11.05
Лидс
Челси
03
Футбол. Зарубежный
11.05
Севилья
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
11.05
Ницца
Сент-Этьен
42
Футбол. Зарубежный
11.05
Алавес
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
11.05
Осасуна
Хетафе
11
Футбол. Кубок России
11.05
Спартак
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
11.05
Металлург Лп
Торпедо
13
Все события
Фоторепортажи
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
11 мая, источник: Спорт РИА Новости

«Аякс» в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов по футболу

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Аякс» разгромил «Херенвен» в матче 33-го тура чемпионата Нидерландов по футболу и второй сезон подряд завоевал чемпионский титул.

Аякс
Наверх
Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 5:0. Голами в матче отметились Николас Тальяфико (19-я минута), Стивен Бергейс (33), Себастьен Халлер (38, с пенальти), Брайан Бробби (85) и Эдсон Альварес (90).

«Аякс» в рекордный 36-й раз стал чемпионом Нидерландов. Команда из Амстердама завоевала титул второй сезон подряд.

За тур до конца чемпионата Нидерландов «Аякс» идет первым, набрав 82 очка в 33 матчах. Идущий вторым ПСВ имеет в своем активе 78 очков. «Херенвен» (38) идет на девятой строчке.

 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
'Слепому видно, любовь': фото Трусовой и Кондратюка взорвали Сеть
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь