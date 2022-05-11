«Аякс» в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов по футболу
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Аякс» разгромил «Херенвен» в матче 33-го тура чемпионата Нидерландов по футболу и второй сезон подряд завоевал чемпионский титул.
Аякс
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. «Аякс» разгромил «Херенвен» в матче 33-го тура чемпионата Нидерландов по футболу и второй сезон подряд завоевал чемпионский титул.
Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 5:0. Голами в матче отметились Николас Тальяфико (19-я минута), Стивен Бергейс (33), Себастьен Халлер (38, с пенальти), Брайан Бробби (85) и Эдсон Альварес (90).
За тур до конца чемпионата Нидерландов «Аякс» идет первым, набрав 82 очка в 33 матчах. Идущий вторым ПСВ имеет в своем активе 78 очков. «Херенвен» (38) идет на девятой строчке.