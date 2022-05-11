«Аякс» в 36-й раз стал чемпионом Нидерландов по футболу

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 5:0. Голами в матче отметились Николас Тальяфико (19-я минута), Стивен Бергейс (33), Себастьен Халлер (38, с пенальти), Брайан Бробби (85) и Эдсон Альварес (90).

«Аякс» в рекордный 36-й раз стал чемпионом Нидерландов. Команда из Амстердама завоевала титул второй сезон подряд.