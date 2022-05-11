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11 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Челси» разгромил «Лидс» в чемпионате Англии

«Челси» на выезде разгромил «Лидс» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Челси
ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

У лондонцев в начале каждого из таймов забивали Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич. Ромелу Лукаку на 83-й минуте довел счет до разгромного.

В середине первого тайма в составе «Лидса» прямую красную карточку заработал Дэниел Джеймс.

В турнирной таблице АПЛ «Челси» закрепился на третьей строчке с 70 очками после 36 туров. «Лидс» находится в зоне вылета (18-е место), имея 34 очка.

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0:3
Первый тайм: 0:0
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