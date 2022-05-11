«Челси» разгромил «Лидс» в чемпионате Англии
«Челси» на выезде разгромил «Лидс» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 3:0.
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«Челси» на выезде разгромил «Лидс» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 3:0.
У лондонцев в начале каждого из таймов забивали Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич. Ромелу Лукаку на 83-й минуте довел счет до разгромного.
В середине первого тайма в составе «Лидса» прямую красную карточку заработал Дэниел Джеймс.
В турнирной таблице АПЛ «Челси» закрепился на третьей строчке с 70 очками после 36 туров. «Лидс» находится в зоне вылета (18-е место), имея 34 очка.