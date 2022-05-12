«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» благодаря покеру Де Брёйне

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте забил полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва. На 11-й минуте счёт сравнял хавбек «Вулверхэмптона» Леандер Дендонкер, голевой пас отдал Педру Нету.

На 16-й минуте Де Брёйне оформил дубль. На 24-й минуте бельгиец после передачи Рахима Стерлинга сделал хет-трик. На 60-й минуте Де Брёйне забил свой четвёртый гол в матче. На 84-й минуте результативный удар нанёс Стерлинг.