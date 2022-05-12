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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» благодаря покеру Де Брёйне

В ночь с 11 на 12 мая мск на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне в рамках перенесённого матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу — 5:1.

Манчестер Сити
ВулверхэмптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте забил полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва. На 11-й минуте счёт сравнял хавбек «Вулверхэмптона» Леандер Дендонкер, голевой пас отдал Педру Нету.

На 16-й минуте Де Брёйне оформил дубль. На 24-й минуте бельгиец после передачи Рахима Стерлинга сделал хет-трик. На 60-й минуте Де Брёйне забил свой четвёртый гол в матче. На 84-й минуте результативный удар нанёс Стерлинг.

После 36 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на первом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 89 очков. «Вулверхэмптон» с 50 очками находится на восьмой строчке в таблице.

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