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01:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Интер» в добавленное время переиграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

Миланский «Интер» в финальном матче Кубка Италии лишь в добавленное время смог переломить сопротивление туринского «Ювентуса» и одержать победу.

Интер
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в матче на седьмой минуте открыл Николо Барелла. А в начале второй половины встречи активизировались уже подопечные Массимилиано Аллегри. За две минуты они отправили два мяча в ворота голкипера Самира Хандановича. Отличились Альваро Мората и Душан Влахович. За 10 минут до окончания встречи Леонардо Бонуччи сфолил в штрафной на Лаутаро Мартинесе, и судья встречи назначил пенальти, который реализовал Хакан Чалханоглу.

В оставшееся время соперники не смогли выявить победителя, и игра перетекла в добавленное время. Стоит отметить, что «Ювентус» лишился своего главного тренера, который был удален на 104-й минуте. Он вступил в перепалку с представителями тренерского штаба «Интера» и получил вторую желтую карточку.

В первом дополнительном тайме хорватский полузащитник «Интера» Иван Перешич оформил дубль за три минуты, один из голов был забит с пенальти. Таким образом миланский клуб в восьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка Италии.

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