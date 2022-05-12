«Интер» в добавленное время переиграл «Ювентус» и завоевал Кубок Италии

Счет в матче на седьмой минуте открыл Николо Барелла. А в начале второй половины встречи активизировались уже подопечные Массимилиано Аллегри. За две минуты они отправили два мяча в ворота голкипера Самира Хандановича. Отличились Альваро Мората и Душан Влахович. За 10 минут до окончания встречи Леонардо Бонуччи сфолил в штрафной на Лаутаро Мартинесе, и судья встречи назначил пенальти, который реализовал Хакан Чалханоглу.

В оставшееся время соперники не смогли выявить победителя, и игра перетекла в добавленное время. Стоит отметить, что «Ювентус» лишился своего главного тренера, который был удален на 104-й минуте. Он вступил в перепалку с представителями тренерского штаба «Интера» и получил вторую желтую карточку.