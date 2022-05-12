«Ювентус» закончит сезон без трофеев впервые с 2011-го. Он проиграл финал Кубка Италии в 7-й раз

Команда Массимилиано Аллегри уступила «Интеру» (2:4) в финале Кубка Италии и больше не претендует ни на одну награду.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NZ4Cnv_NXTA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее туринцы вылетели из Лиги чемпионов на этапе ⅛ финала, потерпели поражение в матче за Суперкубок Италии, а также лишились шансов на скудетто.

«Ювентус» останется без трофеев впервые с сезона-2010/11.