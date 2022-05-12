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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:53 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус» закончит сезон без трофеев впервые с 2011-го. Он проиграл финал Кубка Италии в 7-й раз

«Ювентус» не смог одержать победу ни в одном из турниров этого сезона.

Ювентус
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Источник: Reuters

Команда Массимилиано Аллегри уступила «Интеру» (2:4) в финале Кубка Италии и больше не претендует ни на одну награду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее туринцы вылетели из Лиги чемпионов на этапе ⅛ финала, потерпели поражение в матче за Суперкубок Италии, а также лишились шансов на скудетто.

«Ювентус» останется без трофеев впервые с сезона-2010/11.

Поражение в этом финале Кубка Италии стало для «Юве» седьмым в истории. На счету клуба 14 побед в турнире — рекорд страны.

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