«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов во всех 10 сезонах при Симеоне
«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов.
Атлетико
ЭльчеЧемпионат Испании: таблица и календарьЧемпионат Испании: таблица и календарь
«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов.
Команда Диего Симеоне обыграла «Эльче» в 36-м туре Ла Лиги (2:0).
Мадридцы вышли на 3-е место, набрав 67 очков. «Бетис», идущий пятым, отстает от «матрасников» на 6 баллов за 2 тура до конца турнира и не сможет опередить их из-за худших результатов в личных встречах.
«Атлетико» обеспечивал себе участие в Лиге чемпионов во всех 10 сезонах под руководством Симеоне.