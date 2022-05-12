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10:59 (мск), источник: Sports.Ru

«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов во всех 10 сезонах при Симеоне

«Атлетико» квалифицировался в Лигу чемпионов.

Атлетико
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Источник: Reuters

Команда Диего Симеоне обыграла «Эльче» в 36-м туре Ла Лиги (2:0).

Мадридцы вышли на 3-е место, набрав 67 очков. «Бетис», идущий пятым, отстает от «матрасников» на 6 баллов за 2 тура до конца турнира и не сможет опередить их из-за худших результатов в личных встречах.

«Атлетико» обеспечивал себе участие в Лиге чемпионов во всех 10 сезонах под руководством Симеоне.

Эльче
0:2
Первый тайм: 0:1
Атлетико
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