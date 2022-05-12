Великий Де Брейне повторил подвиг Аршавина: уничтожил мечты «Ливерпуля» о чемпионстве покером. Видео

11 мая окончательно умерла интрига в борьбе за золото АПЛ, которая и так билась в предсмертных конвульсиях. «Манчестер Сити» в перенесенном матче 33-го тура разгромил на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 5:1. Теперь, чтобы завоевать чемпионский титул, команде Пепа Гвардиолы достаточно набрать четыре очка в играх против «Вест Хэма» (на выезде) и «Астон Виллы» (дома).

Четырьмя голами в матче против «Вулвз» отметился распасовщик «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Третий мяч бельгиец отпраздновал в стиле своего нового одноклубника — звездного нападающего Эрлинга Холанда, который присоединится к «горожанам» летом.

Покер Кевина заставил болельщиков «Ливерпуля» окончательно попрощаться с мечтами о чемпионстве. Теперь фанатам с «Копа» остается рассчитывать, что их клуб выиграет Кубок Англии и Лигу чемпионов. 14 мая команда Юргена Клоппа сыграет с «Челси» в финале Кубка, а 28-го — побьется с «Реалом» за ЛЧ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qDgeUP0Sglc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2009 году судьбу золотых медалей АПЛ тоже решил покер — в исполнении нашего футболиста Андрея Аршавина. Тогда «Ливерпуль» сыграл с «Арсеналом» вничью в рамках 33-го тура со счетом 4:4 — все голы в ворота хозяев «Энфилда» забил Аршавин. Сейчас многие уже не помнят, но в том матче «Ливерпулю» была нужна только победа.

Разделив очки с «Арсеналом», красные догнали в турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» — и даже временно возглавили ее, опередив сэра Алекса по дополнительным показателям. Однако у «МЮ» оставались еще два матча в запасе — против «Портсмута» и «Уигана». Все понимали, что с такими соперниками «красные дьяволы» своего не упустят. Покер Аршавина реально поставил точку в чемпионской гонке — после него даже игроки «Ливерпуля» заговорили, что все кончено.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zzZP8zo0-Pk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«После вчерашнего матча задача выиграть чемпионство стала еще более сложной. Мы знали, что должны были выигрывать, чтобы сохранять давление на “МЮ”. Теперь нам придется надеяться на чудо», — сказал тогда вингер красных Дирк Кюйт.