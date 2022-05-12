Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал Сосьедад
Кадис
Футбол. Зарубежный
21:00
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
21:45
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Леванте
Футбол. Зарубежный
11.05
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
15
Футбол. Зарубежный
11.05
Эльче
Атлетико
02
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
9.05
Фиорентина
Рома
20
8.05
Верона
Милан
13
8.05
Салернитана
Кальяри
11
8.05
Венеция
Болонья
43
8.05
Специя
Аталанта
13
7.05
Лацио
Сампдория
20
7.05
Сассуоло
Удинезе
11
7.05
Торино
Наполи
01
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Джорджо Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса». Он провел в клубе 17 лет

37-летний защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини после поражения туринского клуба в финале Кубка Италии от «Интера» (2:4 д.в.) объявил об уходе из команды по завершении сезона.

Ювентус
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Позади 10 великолепных лет, теперь ребята должны продолжать начатое. Я сделал всё, что мог и надеюсь, что что-то оставил после себя. В понедельник я попрощаюсь с домашним стадионом “Ювентуса”, а затем, если у меня еще осталось что-то в баке, возможно, у меня будет выезд во Флоренцию.

Это мой осознанный выбор на 100%, я счастлив уйти на таком высоком уровне, потому что много лет говорил, что не хочу заканчивать бороться и не иметь возможности играть на своем уровне. Я выложился на полную, скоро я стану самым большим фанатом “Ювентуса” со стороны. После стольких лет в этом клубе вы не можете избавиться от этого», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Как отмечает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», Кьеллини ещё не определился с вариантом продолжения карьеры. Он имеет на руках два предложения из МЛС, одно из которых — от «Лос-Анджелеса».

Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал 9-кратным победителем чемпионата Италии, 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также стал чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.

Ранее Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии, который пройдёт на «Уэмбли» с Аргентиной.

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
Овечкин продолжает феноменально выступать. Что происходит в плей-офф НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь