Джорджо Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса». Он провел в клубе 17 лет

«Позади 10 великолепных лет, теперь ребята должны продолжать начатое. Я сделал всё, что мог и надеюсь, что что-то оставил после себя. В понедельник я попрощаюсь с домашним стадионом “Ювентуса”, а затем, если у меня еще осталось что-то в баке, возможно, у меня будет выезд во Флоренцию.



Это мой осознанный выбор на 100%, я счастлив уйти на таком высоком уровне, потому что много лет говорил, что не хочу заканчивать бороться и не иметь возможности играть на своем уровне. Я выложился на полную, скоро я стану самым большим фанатом “Ювентуса” со стороны. После стольких лет в этом клубе вы не можете избавиться от этого», — приводит слова Кьеллини Football Italia.