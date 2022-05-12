Джорджо Кьеллини объявил об уходе из «Ювентуса». Он провел в клубе 17 лет

«Позади 10 великолепных лет, теперь ребята должны продолжать начатое. Я сделал всё, что мог и надеюсь, что что-то оставил после себя. В понедельник я попрощаюсь с домашним стадионом “Ювентуса”, а затем, если у меня еще осталось что-то в баке, возможно, у меня будет выезд во Флоренцию.
Это мой осознанный выбор на 100%, я счастлив уйти на таком высоком уровне, потому что много лет говорил, что не хочу заканчивать бороться и не иметь возможности играть на своем уровне. Я выложился на полную, скоро я стану самым большим фанатом “Ювентуса” со стороны. После стольких лет в этом клубе вы не можете избавиться от этого», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Как отмечает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», Кьеллини ещё не определился с вариантом продолжения карьеры. Он имеет на руках два предложения из МЛС, одно из которых — от «Лос-Анджелеса».
Напомним, Джорджо стал игроком «Ювентуса» в 2005 году, перейдя из «Фиорентины» за € 7,7 млн. С тех пор он провёл за клуб 559 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 25 результативных передач. В составе «Ювентуса» он стал 9-кратным победителем чемпионата Италии, 5-кратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также стал чемпионом Серии B в сезоне-2006/2007.
Ранее Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии, который пройдёт на «Уэмбли» с Аргентиной.