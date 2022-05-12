Тренер «Манчестер Сити» ответил на критику людей, обвиняющих клуб в больших тратах

«Для людей есть только деньги. Слушайте, а “Ливерпуль” в 70−80-е, а “Манчестер Юнайтед”? Кто тратил больше? Это был “Норвич”? “Норвич” тратил больше денег в тот период? Или “Лестер”? Я хочу изменить восприятие команды. Мы собираемся изменить это, но это не изменится очень долго, такова реальность. Единственный способ изменить восприятие — хорошо играть», — передает слова Гвардиолы Manchester Evening News.