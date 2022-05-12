Тренер «Манчестер Сити» ответил на критику людей, обвиняющих клуб в больших тратах
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после новости о приобретении Эрлинга Холанда ответил на критику людей, обвиняющих клуб в больших тратах.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после новости о приобретении Эрлинга Холанда ответил на критику людей, обвиняющих клуб в больших тратах.
«Для людей есть только деньги. Слушайте, а “Ливерпуль” в 70−80-е, а “Манчестер Юнайтед”? Кто тратил больше? Это был “Норвич”? “Норвич” тратил больше денег в тот период? Или “Лестер”? Я хочу изменить восприятие команды. Мы собираемся изменить это, но это не изменится очень долго, такова реальность. Единственный способ изменить восприятие — хорошо играть», — передает слова Гвардиолы Manchester Evening News.
В Английской премьер-лиге (АПЛ) подопечные Гвардиолы после 36 туров идут первыми, опережая своего ближайшего преследователя — «Ливерпуль» — на три очка. Тройку лидеров замыкает «Челси».
Однако «Манчестер Сити» остановился в шаге от финала Лиги чемпионов. В полуфинальных играх подопечные испанского специалиста уступили мадридскому «Реалу». В ответном матче англичане имели преимущество, а в концовке встречи пропустили два гола, которые перевели игру в овертайм. Гол с пенальти Карима Бензема не позволил «Сити» выйти во второй финал подряд самого престижного турнира Европы.