«Челси» объявил о спонсорском контракте c криптовалютной компанией. Сделка оценивается в $24,4 млн

В рамках сделки логотип платформы для торговли и инвестирования в цифровые активы WhaleFin появится на форме мужской и женской команды «Челси» с сезона-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

По данным Financial Times, спонсорский контракт оценивается в £20 млн ($24,4 млн). Стороны договорились о сделке еще в январе — до решения владельца «Челси» Романа Абрамовича продать клуб и введения против него санкций в Великобритании.