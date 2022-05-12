«Челси» объявил о спонсорском контракте c криптовалютной компанией. Сделка оценивается в $24,4 млн
Гонконгская криптовалютная компания Amber Group стала партнером «Челси».
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Гонконгская криптовалютная компания Amber Group стала партнером «Челси».
В рамках сделки логотип платформы для торговли и инвестирования в цифровые активы WhaleFin появится на форме мужской и женской команды «Челси» с сезона-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.
По данным Financial Times, спонсорский контракт оценивается в £20 млн ($24,4 млн). Стороны договорились о сделке еще в январе — до решения владельца «Челси» Романа Абрамовича продать клуб и введения против него санкций в Великобритании.
Ожидается, что новым владельцем «Челси» станет группа собственников, в которую входят американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.