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12:44 (мск), источник: Sport24

«Челси» объявил о спонсорском контракте c криптовалютной компанией. Сделка оценивается в $24,4 млн

Гонконгская криптовалютная компания Amber Group стала партнером «Челси».

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Источник: Reuters

В рамках сделки логотип платформы для торговли и инвестирования в цифровые активы WhaleFin появится на форме мужской и женской команды «Челси» с сезона-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

По данным Financial Times, спонсорский контракт оценивается в £20 млн ($24,4 млн). Стороны договорились о сделке еще в январе — до решения владельца «Челси» Романа Абрамовича продать клуб и введения против него санкций в Великобритании.

Ожидается, что новым владельцем «Челси» станет группа собственников, в которую входят американские бизнесмены Тодд Боэли, Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

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