«Вест Хэм» предлагает Райсу контракт на 8 лет с зарплатой 200 000 фунтов в неделю. «МЮ», «Челси» и «Сити» интересуются хавбеком (talkSPORT)
«Вест Хэм» предлагает Деклану Райсу долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналист talkSPORT Джим Уайт.
«Вест Хэм» предлагает Деклану Райсу долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналист talkSPORT Джим Уайт.
«Позвольте мне рассказать вам, как долго “Вест Хэм” собирается удерживать Деклана Райса в клубе. Насколько я понимаю, “Вест Хэм” на 99 процентов уверен, что не продаст Райса этим летом. Деклану предложили восьмилетний контракт с “Вест Хэмом” на сумму 200 000 фунтов в неделю по возрастающей шкале, соответствующей инфляции.
Восьмилетний контракт на 200 000 фунтов в неделю. На данном этапе он не проявляет никакого желания подписывать его. Эта восьмилетняя сделка может стать десятилетней, если Деклан и его люди этого захотят. Так продадут ли его? В окружении Райса есть мнение, что он мог бы получать от 300 000 до 400 000 фунтов в неделю в другом месте. Так это или нет, еще предстоит выяснить.
Волшебное число может составлять 150 миллионов фунтов, но в “Вест Хэме” считают, что шансов на то, что эта сумма будет предложена этим летом, практически нет. Вот почему они на 99 процентов уверены, что оставят его этим летом», — сказал Уайт.
Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» к услугам игрока.