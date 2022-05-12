«Вест Хэм» предлагает Райсу контракт на 8 лет с зарплатой 200 000 фунтов в неделю. «МЮ», «Челси» и «Сити» интересуются хавбеком (talkSPORT)

«Позвольте мне рассказать вам, как долго “Вест Хэм” собирается удерживать Деклана Райса в клубе. Насколько я понимаю, “Вест Хэм” на 99 процентов уверен, что не продаст Райса этим летом. Деклану предложили восьмилетний контракт с “Вест Хэмом” на сумму 200 000 фунтов в неделю по возрастающей шкале, соответствующей инфляции.



Восьмилетний контракт на 200 000 фунтов в неделю. На данном этапе он не проявляет никакого желания подписывать его. Эта восьмилетняя сделка может стать десятилетней, если Деклан и его люди этого захотят. Так продадут ли его? В окружении Райса есть мнение, что он мог бы получать от 300 000 до 400 000 фунтов в неделю в другом месте. Так это или нет, еще предстоит выяснить.



Волшебное число может составлять 150 миллионов фунтов, но в “Вест Хэме” считают, что шансов на то, что эта сумма будет предложена этим летом, практически нет. Вот почему они на 99 процентов уверены, что оставят его этим летом», — сказал Уайт.