Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен года. Леброн — 2-й, Роналду — 3-й, Федерер — 7-й (Forbes)
Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
По данным Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го футболист «ПСЖ» заработал 130 миллионов долларов, 75 из которых — его зарплата, а еще 55 — доходы от спонсорских и рекламных соглашений.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом: