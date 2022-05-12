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17:16 (мск), источник: Sports.Ru

Месси — самый высокооплачиваемый спортсмен года. Леброн — 2-й, Роналду — 3-й, Федерер — 7-й (Forbes)

Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го футболист «ПСЖ» заработал 130 миллионов долларов, 75 из которых — его зарплата, а еще 55 — доходы от спонсорских и рекламных соглашений.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси (футбол) — 130 миллионов долларов (зарплата — 75 млн долларов, реклама — 55 млн долларов);
  2. Леброн Джеймс (баскетбол) — 121,2 млн (41,2+80);
  3. Криштиану Роналду (футбол) — 115 млн (60+55);
  4. Неймар (футбол) — 95 млн (70+25);
  5. Стефен Карри — 92,8 млн (45,8+47);
  6. Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 92,1 млн (42,1+50);
  7. Роджер Федерер (теннис) — 90,7 млн (0,7+90);
  8. Сауль Альварес (бокс) — 90 млн (85+5);
  9. Том Брэди (американский футбол) — 83,9 млн (31,9+52);
  10. Яннис Адетокумбо (баскетбол) — 80,9 млн (39,9+41).

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