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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинец Ярмоленко покинет «Вест Хэм» по окончании сезона

Украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона, информирует Sky Sports.

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Источник: AP 2022

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает ближайшим летом, и стороны не договорились о пролонгации сотрудничества. Несколькими месяцами ранее руководство «молотобойцев» предоставило Андрею отпуск по личным причинам в связи с ситуацией на Украине, но уже в середине марта футболист вернулся на поле.

Напомним, Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. Ранее он выступал за киевское «Динамо».

В нынешнем сезоне украинец провёл за «Вест Хэм» 30 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Ярмоленко в € 3,5 млн.

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