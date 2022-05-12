Украинец Ярмоленко покинет «Вест Хэм» по окончании сезона
Украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона, информирует Sky Sports.
Украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко покинет лондонский клуб по окончании нынешнего сезона, информирует Sky Sports.
Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает ближайшим летом, и стороны не договорились о пролонгации сотрудничества. Несколькими месяцами ранее руководство «молотобойцев» предоставило Андрею отпуск по личным причинам в связи с ситуацией на Украине, но уже в середине марта футболист вернулся на поле.
Напомним, Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. Ранее он выступал за киевское «Динамо».
В нынешнем сезоне украинец провёл за «Вест Хэм» 30 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Ярмоленко в € 3,5 млн.