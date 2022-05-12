Украинец Ярмоленко покинет «Вест Хэм» по окончании сезона

Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает ближайшим летом, и стороны не договорились о пролонгации сотрудничества. Несколькими месяцами ранее руководство «молотобойцев» предоставило Андрею отпуск по личным причинам в связи с ситуацией на Украине, но уже в середине марта футболист вернулся на поле.