Экс-футболист «Зенита» Аксель Витсель летом покинет дортмундскую «Боруссию»

«Витсель — отличный игрок, он сыграл очень много важных для нас матчей. Однако мы решили не продлевать контракт», — приводит слова Розе goal.com.

Витсель выступает за «Боруссию» с 2018 года, он перешел в немецкую команду из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За «Зенит» бельгиец играл с 2012 по 2016 год и стал с петербургской командой чемпионом России в 2015 году, а также завоевал Кубок (2016) и дважды Суперкубок (2015, 2016) страны.