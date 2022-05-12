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19:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Зенита» Аксель Витсель летом покинет дортмундскую «Боруссию»

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бывший футболист петербургского «Зенита» Аксель Витсель покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона, заявил главный тренер немецкой команды Марко Розе.

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Источник: AP 2022

По словам специалиста, клуб решил не продлевать с бельгийским полузащитником истекающий в конце июня контракт.

«Витсель — отличный игрок, он сыграл очень много важных для нас матчей. Однако мы решили не продлевать контракт», — приводит слова Розе goal.com.

По информации портала, Витсель продолжит карьеру в североамериканской лиге MLS. За переход 33-летнего полузащитника борются «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Витсель выступает за «Боруссию» с 2018 года, он перешел в немецкую команду из китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За «Зенит» бельгиец играл с 2012 по 2016 год и стал с петербургской командой чемпионом России в 2015 году, а также завоевал Кубок (2016) и дважды Суперкубок (2015, 2016) страны.

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