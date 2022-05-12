Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Райо Вальекано
Вильярреал
14
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:00
Реал Сосьедад
Кадис
30
Футбол. Зарубежный
11.05
Эльче
Атлетико
02
Футбол. Премьер-лига
13.05
Сочи
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
8.05
РБ Лейпциг
Аугсбург
40
8.05
Бавария
Штутгарт
22
8.05
Айнтрахт Ф
Боруссия М
11
7.05
Герта
Майнц
12
7.05
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
13
7.05
Кельн
Вольфсбург
01
7.05
Фрайбург
Унион Б
14
7.05
Хоффенхайм
Байер
24
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
21:53 (мск), источник: Sports.Ru

Левандовски сообщил «Баварии», что не продлит контракт и намерен уйти летом. Он хочет нового вызова

Роберт Левандовски не продлит контракт с «Баварией». Как сообщает Sport1.de, на прошлой неделе форвард сообщил руководству мюнхенского клуба, что не подпишет новое соглашение.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Срок действующего контракта поляка с «Баварией» истекает летом 2023 года. В сложившейся ситуации «Бавария» может рассмотреть вариант с продажей Роберта этим летом. Начальный этап переговоров между агентом игрока Пини Захави и «Баварией» прошел неудачно. Клуб так и не сделал конкретного предложения Левандовскому.

Маловероятно, что форвард останется в «Баварии» до истечения срока нынешнего контракта. Роберт еще несколько месяцев назад решил, что хочет сменить клуб.

На фоне интереса «Барселоны» к форварду Sport1.de пишет, что для Левандовского переход в один из испанских топ-клубов всегда был желаемым вариантом продолжения карьеры. Выиграв с «Баварией» все возможные трофеи, он хочет получить новый вызов.

Ранее сообщалось, что Левандовски недоволен отношением «Баварии». Его не устроило, что клуб пытался купить у «Боруссии» форварда Эрлинга Холанда.

В этом сезоне 33-летний форвард забил 49 голов в 45 матчах за «Баварию».

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь