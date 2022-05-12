Левандовски сообщил «Баварии», что не продлит контракт и намерен уйти летом. Он хочет нового вызова

Срок действующего контракта поляка с «Баварией» истекает летом 2023 года. В сложившейся ситуации «Бавария» может рассмотреть вариант с продажей Роберта этим летом. Начальный этап переговоров между агентом игрока Пини Захави и «Баварией» прошел неудачно. Клуб так и не сделал конкретного предложения Левандовскому.

Маловероятно, что форвард останется в «Баварии» до истечения срока нынешнего контракта. Роберт еще несколько месяцев назад решил, что хочет сменить клуб.

На фоне интереса «Барселоны» к форварду Sport1.de пишет, что для Левандовского переход в один из испанских топ-клубов всегда был желаемым вариантом продолжения карьеры. Выиграв с «Баварией» все возможные трофеи, он хочет получить новый вызов.

Ранее сообщалось, что Левандовски недоволен отношением «Баварии». Его не устроило, что клуб пытался купить у «Боруссии» форварда Эрлинга Холанда.