«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барсы» за 20 млн евро. Каталонцы получат 50% от суммы следующего трансфера Филиппе
«Астон Вилла» выкупила Филиппе Коутиньо у «Барселоны» за 20 млн евро.
Астон Вилла
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«Астон Вилла» выкупила Филиппе Коутиньо у «Барселоны» за 20 млн евро.
Английский клуб заключил с бразильцем контракт сроком до 2026 года. «Астон Вилла» не разглашает сумму сделки, но «Барселона» сообщила, что получит 20 млн евро и еще 50% от суммы перепродажи игрока.
В январе Филиппе присоединился к «Астон Вилле» на правах аренды. В 16 матчах АПЛ он забил 4 гола и отдал 3 передачи. Полную статистику игрока можно изучить по ссылке.
Напомним, бразилец перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 120+40 миллионов евро. В составе каталонского клуба он по два раза выиграл Ла Лигу и Кубок Испании, а также взял Суперкубок страны.