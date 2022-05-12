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21:52 (мск), источник: Sports.Ru

«Астон Вилла» выкупила Коутиньо у «Барсы» за 20 млн евро. Каталонцы получат 50% от суммы следующего трансфера Филиппе

«Астон Вилла» выкупила Филиппе Коутиньо у «Барселоны» за 20 млн евро.

Астон Вилла
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Источник: Reuters

Английский клуб заключил с бразильцем контракт сроком до 2026 года. «Астон Вилла» не разглашает сумму сделки, но «Барселона» сообщила, что получит 20 млн евро и еще 50% от суммы перепродажи игрока.

В январе Филиппе присоединился к «Астон Вилле» на правах аренды. В 16 матчах АПЛ он забил 4 гола и отдал 3 передачи. Полную статистику игрока можно изучить по ссылке.

Напомним, бразилец перешел в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за 120+40 миллионов евро. В составе каталонского клуба он по два раза выиграл Ла Лигу и Кубок Испании, а также взял Суперкубок страны.

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