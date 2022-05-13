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00:21 (мск), источник: Sports.Ru

Бензема вышел на 2-е место по голам за «Реал» (323), догнав Рауля. До Роналду — 127 мячей

Карим Бензема делит с Раулем второе место в списке бомбардиров «Реала».

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Источник: Reuters

Сегодня французский нападающий забил «Леванте» (6:0) на 19-й минуте с паса Винисиуса Жуниора.

Это 323-й гол Бензема в составе мадридского клуба — столько же у Рауля. Чтобы достичь этой отметки, Кариму потребовалось провести 603 матча за клуб, а Раулю — 741.

До Криштиану Роналду, забившего за «Реал» 450 голов, французу осталось 127 мячей.

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6:0
Первый тайм: 4:0
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