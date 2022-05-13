Бензема вышел на 2-е место по голам за «Реал» (323), догнав Рауля. До Роналду — 127 мячей
Карим Бензема делит с Раулем второе место в списке бомбардиров «Реала».
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Карим Бензема делит с Раулем второе место в списке бомбардиров «Реала».
Сегодня французский нападающий забил «Леванте» (6:0) на 19-й минуте с паса Винисиуса Жуниора.
Это 323-й гол Бензема в составе мадридского клуба — столько же у Рауля. Чтобы достичь этой отметки, Кариму потребовалось провести 603 матча за клуб, а Раулю — 741.
До Криштиану Роналду, забившего за «Реал» 450 голов, французу осталось 127 мячей.