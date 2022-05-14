Черчесов вернется. За российским титулом. Колонка Казакова

12 мая можно считать в нашем футболе днем Станислава Черчесова.

Да, золотой дубль в Венгрии он оформил накануне вечером, но весь четверг, прямо с раннего утра, российские СМИ упражнялись в славословиях в адрес соотечественника. Сошлось многое: второй триумф в карьере, успех в Европе, предвкушение предстоящих еврокубковых матчей, в которых наших, увы, будет кот наплакал. Но оценки «лучший наш тренер» все равно стали неожиданными.

Менее года назад Черчесов покидал сборную, испытывая сложную гамму чувств. Недосказанность — был огорчен, что не удалось закончить обновление команды, начатое весной 2021-го. Напряжение — из-за мощной критики, которая в итоге привела к отставке — к радости общественного мнения. Сомнения — оставаться здесь или заключить контракт за рубежом. Непонимание — помните, сколько было сказано об отсутствии диалога с РФС.

Иными словами, из самого популярного специалиста страны после домашнего чемпионата мира Черчесов в одночасье превратился в самого непопулярного. При том, что в собственных методах он остался уверен полностью («Результат неудовлетворительный, но работа сделана по максимуму»), однако цифры, которыми Станислав Саламович пытался оперировать, шли вразрез с тем самым общественным мнением. Как и нежелание публично каяться и просить прощения.

Вероятно, это самый сложный момент в его карьере. Любая следующая ошибка грозила утопить репутацию. А разговоры и слухи о появлении в «Спартаке», «Локомотиве», «Краснодаре» и даже ЦСКА довольно быстро опровергались. Черчесов в те дни словно подвис в воздухе — идти в слабые коллективы РПЛ не хотел (да те и не звали), топ-клубы интереса не проявляли. Лучшим вариантом казалась сборная Турции, но в итоге тоже не получилось, а еще одно предложение оттуда тренер даже не стал рассматривать.

Для человека, привыкшего в течение многих лет каждое утро приходить на работу, это оказалось непростым испытанием — отпуск в Австрии зарядил батарейки быстро, и хотелось определиться с тем, что дальше. Речь шла не о стремительности, а именно о правильности. Высота, на которую поднялся Черчесов, как и последующее падение, априори сужали выбор. А тут еще начался антагонизм с Валерием Карпиным, мгновенно ставшим главным лицом нашего футбола после приглашения в сборную. Карпин стал анти-Черчесовым, или Черчесов стал анти-Карпиным, и, как бы они оба не отмахивались, их фамилии прошлой осенью стали практически неотделимы друг от друга.

Интересно, как сложилось бы это заочное противостояние, останься наша национальная команда в борьбе за путевку в Катар. Но это уже вопрос риторический. В марте сборная превратилась в невидимку — пока на один ближайший сезон. И никто уже не узнает, попала бы она на ЧМ-2022, как выступила бы там и кем бы стал Карпин после этих событий — героем или изгоем.

Вариант с «Ференцварошем», выросший, как полагаю, в том числе из дружбы Черчесова с известным венгерским агентом Шандором Варгой, оказался спасением. Забавно сейчас вспоминать реакцию в России — писали, что Черчесов намного теряет в зарплате, что он идет в одну из самых скромных лиг, но спустя полгода всем стало очевидно, что это лучший вариант. Золото и Кубок, перестройка команды в игровом и кадровом смыслах, готовность побороться за Лигу чемпионов — что из-за санкций УЕФА в отношении РФ стало пока немыслимым для остальных отечественных коллег.

Парадоксально, конечно, что в этой ситуации в РПЛ Черчесов, вознесясь после венгерского дубля к прежним репутационным высотам, упускает возможность побороться за самый важный для него трофей. Даже много лет спустя после работы в красно-белом клубе (это был момент, когда Станислав Саламович покинул Грозный), когда его на телепрограмме попросили закончить фразу: «Я хочу вернуться в “Спартак”, потому что…» — мгновенно сказал: «…сделаю его чемпионом». Сейчас речь не о 100-летнем юбиляре — тем более Зарема Салихова сразу дала понять, что при ней Черчесова не будет, — а о ситуации в РПЛ в целом. Когда у «Зенита» нет ни одного клуба-конкурента с опытным тренером во главе, за исключением Владимира Федотова и Сандро Шварца. Но «Динамо» второй год отрицает идею борьбы за титул (цель — улучшать игру и развивать футболистов), а в «Сочи» откровенно нет состава под такую задачу. Можно представить, на что мог претендовать с Черчесовым любой из набора «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», когда опытные бойцы Игорь Осинькин и Карпин творят чудеса.

Парадокс, но Черчесова не изменил и не надломил уход из сборной. Исторически тренеры покидали ее после фиаско — на турнире или не попав на него — и практически всегда это ломало им если не карьеру, то нервную систему. Уцелеть в полном смысле слова удалось только Юрию Семину, но он проработал в национальной команде всего несколько месяцев. А так испытание оказывалось слишком сильным. Возможно, у Черчесова уже имелась прививка чем-то подобным — когда прямо перед стартом чемпионата мира его судьба висела на волоске и уничижительных оценок в публичном пространстве хватало.

Что важно — Венгрия, как ранее Польша, не была для Черчесова попыткой найти забвение и покой за границей. Карпин после «Спартака» уехал на Мальорку, долго игнорировал журналистов из России и проработал недолго; Леонид Слуцкий сначала выбрал Англию, а затем перебрался в Нидерланды, — и оба говорили о другом мире, отличном от нашей футбольной среды. Черчесов, напротив, отправился в командировку — что заметно по его погруженности в РПЛ и интересе ко всему происходящему здесь.

Очевидно, что он вернется, что заточен на это. Человек, который сам отказался от многомиллионной компенсации РФС, мотивирован не деньгами. В Европе Черчесов уже выигрывал титулы. Здесь — пока нет.