Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.05
Реал
Леванте
60
Футбол. Зарубежный
12.05
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
30
Футбол. Зарубежный
12.05
Райо Вальекано
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
12.05
Реал Сосьедад
Кадис
30
Футбол. Зарубежный
11.05
Эльче
Атлетико
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Нижний Новгород
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
12.05
Реал
Леванте
60
12.05
Райо Вальекано
Вильярреал
15
12.05
Реал Сосьедад
Кадис
30
11.05
Эльче
Атлетико
02
11.05
Севилья
Мальорка
00
11.05
Алавес
Эспаньол
21
11.05
Осасуна
Хетафе
11
10.05
Барселона
Сельта
31
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» разгромил «Леванте» со счётом 6:0 благодаря хет-трику Винисиуса и 3 пасам Модрича

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Леванте».

Реал
ЛевантеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился защитник «сливочных» Ферлан Менди, ему ассистировал Лука Модрич. На 19-й минуте преимущество «Реала» удвоил нападающий Карим Бензема, голевой пас отдал Винисиус Жуниор.

На 34-й минуте отличился форвард Родриго, результативную передачу оформил Модрич. На 45-й минуте после передачи Модрича взятием ворот отметился Винисиус. На 68-й минуте Винисиус оформил дубль, передачей отметился Бензема. На 83-й минуте бразилец сделал хет-трик.

После 36 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 84 очка. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице. Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.

Читайте также
Реал
6:0
Первый тайм: 4:0
Леванте
 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко и Дацик пообщались перед боем
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь