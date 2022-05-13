«Реал» разгромил «Леванте» со счётом 6:0 благодаря хет-трику Винисиуса и 3 пасам Модрича

Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился защитник «сливочных» Ферлан Менди, ему ассистировал Лука Модрич. На 19-й минуте преимущество «Реала» удвоил нападающий Карим Бензема, голевой пас отдал Винисиус Жуниор.

На 34-й минуте отличился форвард Родриго, результативную передачу оформил Модрич. На 45-й минуте после передачи Модрича взятием ворот отметился Винисиус. На 68-й минуте Винисиус оформил дубль, передачей отметился Бензема. На 83-й минуте бразилец сделал хет-трик.