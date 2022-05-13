«Тоттенхэм» не дал «Арсеналу» впервые за шесть лет выйти в Лигу чемпионов. Гонка за топ-4 в АПЛ продолжается

Несмотря на то, что до конца еще два тура и борьба за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов продолжается, уже сейчас можно сказать, что обе команды провели довольно спорный сезон: фанаты отправляли «Тоттенхэм» и «Арсенал» как в чемпионшип, так и в борьбу за титул АПЛ, настолько велик был контраст между отдельно взятыми матчами у лондонских клубов.

«Канониры» начали чемпионат с трех поражений с общим счетом 0:9 и последнего места в лиге, но к северолондонскому дерби подошли с отставанием от идущего третьим «Челси» всего в одно очко. К тому же на днях главный тренер «Арсенала» Микель Артета продлил контракт с клубом до 2025 года.

В «Тоттенхэме» новому наставнику не выказали такого доверия. Нуну Эшпириту Санту, наоборот, шел первым в АПЛ после трех матчей, но был уволен после провального осеннего отрезка. Зато итальянское влияние пошло на пользу «шпорам». Спортивный директор Фабио Паратичи пригласил на позицию тренера Антонио Конте, а зимой привел сразу двоих футболистов из своего бывшего клуба, «Ювентуса», — Родриго Бентанкура и Деяна Кулушевски.

Новички отлично прижились, благодаря чему «Тоттенхэм» создал и разрушил чемпионскую гонку, дважды обыграв «Манчестер Сити» (первая победа при Санту) и дважды сохранив ничью в матчах с «Ливерпулем». Зато с командами попроще «шпоры» часто теряли очки, из-за чего не смогли закрепиться в топ-4.

Шансы на Лигу чемпионов у подопечных Конте оставались только в случае победы над конкурентом — «Арсеналом». Менее мотивированные «канониры», которые даже в случае поражения оставались хозяевами своей судьбы, и сами были не прочь подсобить соперникам. В середине первого тайма бенефис устроили защитники Седрик Соареш и Роб Холдинг. Первый завалил Сон Хын Мина в штрафной и позволил Харри Кейну отличиться с пенальти. Второй же получил два предупреждения за три минуты.

Особенно глупо со стороны Холдинга было размахивать локтями в борьбе с быстроногим Соном при желтой карточке в пассиве. Английский защитник попал в лицо корейскому форварду и отправился отдыхать. Спустя четыре минуты после удаления «Тоттенхэм» воспользовался большинством и увеличил преимущество до двух мячей. Кейн сделал дубль и довел число голов в АПЛ до 15. С таким количеством точных ударов капитан сборной Англии стал 4-м бомбардиром лиги (а еще у него восемь ассистов), а ведь еще в декабре у него было «1+1» в 13 играх чемпионата.

После перерыва Сон закрыл вопросы о результате встречи, забив 21-й гол в АПЛ. Старания «Арсенала» в меньшинстве ни к чему не привели. Более того, «шпоры» на кураже могли забить еще несколько мячей, но вратарь Аарон Рамсдейл спас «канониров» от полного унижения.