«Леванте» сделал чемпионский коридор для «Реала». «Атлетико» отказался туром ранее

Футболисты «Леванте» организовали чемпионский коридор для игроков мадридского клуба перед стартом матча, который завершился со счетом 6:0 в пользу «Реала».

«Мы сделаем это. Не вижу проблемы. Это справедливо, мы благородный клуб. Они проделали большую работу», — говорил за день до игры тренер «Леванте» Алессио Лиши.

«Реал» досрочно стал чемпионом после победы над «Эспаньолом» (4:0) 30 апреля.