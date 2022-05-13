Фанаты «Наполи» пообещали тренеру Спаллетти вернуть угнанную машину, если он уйдет в отставку
Фанаты «Наполи» пообещали главному тренеру клуба Лучано Спаллетти вернуть украденный автомобиль, если тот покинет команду.
Фанаты «Наполи» пообещали главному тренеру клуба Лучано Спаллетти вернуть украденный автомобиль, если тот покинет команду.
Об этом сообщает Ge.globo. По информации источника, болельщики разместили баннер возле домашнего стадиона итальянской команды, на котором написали: «Спаллетти, мы вернем вам машину, если вы уйдете».
Спаллетти возглавляет «Наполи» с лета 2021 года. Соглашение клуба со специалистом рассчитано до 2023 года. В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» располагается на третьем месте, набрав 73 очка за 36 матчей. Подопечные Спаллетти уже точно сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 15 мая «Наполи» встретится с «Дженоа», а 22 мая — со «Специей».
Отметим, что с 2009 по 2014 год Спаллетти работал на посту главного тренера петербургского «Зенита».