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12:19 (мск), источник: Газета.Ру

Фанаты «Наполи» пообещали тренеру Спаллетти вернуть угнанную машину, если он уйдет в отставку

Фанаты «Наполи» пообещали главному тренеру клуба Лучано Спаллетти вернуть украденный автомобиль, если тот покинет команду.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Ge.globo. По информации источника, болельщики разместили баннер возле домашнего стадиона итальянской команды, на котором написали: «Спаллетти, мы вернем вам машину, если вы уйдете».

Спаллетти возглавляет «Наполи» с лета 2021 года. Соглашение клуба со специалистом рассчитано до 2023 года. В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» располагается на третьем месте, набрав 73 очка за 36 матчей. Подопечные Спаллетти уже точно сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 15 мая «Наполи» встретится с «Дженоа», а 22 мая — со «Специей».

Отметим, что с 2009 по 2014 год Спаллетти работал на посту главного тренера петербургского «Зенита».

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