Фанаты «Наполи» пообещали тренеру Спаллетти вернуть угнанную машину, если он уйдет в отставку

Об этом сообщает Ge.globo. По информации источника, болельщики разместили баннер возле домашнего стадиона итальянской команды, на котором написали: «Спаллетти, мы вернем вам машину, если вы уйдете».

Спаллетти возглавляет «Наполи» с лета 2021 года. Соглашение клуба со специалистом рассчитано до 2023 года. В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» располагается на третьем месте, набрав 73 очка за 36 матчей. Подопечные Спаллетти уже точно сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 15 мая «Наполи» встретится с «Дженоа», а 22 мая — со «Специей».