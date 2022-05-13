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19:55 (мск), источник: Sport24

Фабрегас объявил, что покинет «Монако» летом: «Худший год в моей жизни»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Челси» Сеск Фабрегас сообщил, что по окончании сезона-2021/22 покинет «Монако».

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Источник: asmonaco.com

У 35-летнего испанского футболиста, который в нынешнем сезоне из-за травм сыграл всего в пяти матчах, летом заканчивается контракт с монегасками.

«Конечно, между мной и “Монако” все кончено. Мой контракт истекает в июне, и я хочу начать все заново. Моя голова нуждается в новом старте в другом месте. Это худший год не только в моей карьере, но и в жизни, потому что, когда я несчастлив в футболе, я несчастлив и в жизни. Я много страдал в этом году, и это было тяжело морально. Этот год был настолько плохим, что я не могу закончить на этом. Я хочу продолжать играть», — заявил Фабрегас в интервью So Foot.

Фабрегас является игроком «Монако» с 2019 года, за это время он сыграл в 68 матчах, забил четыре мяча и сделал девять голевых передач.

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