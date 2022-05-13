Футболисты «Витебска» и «Гомеля» сыграли вничью на старте 7-го тура чемпионата Беларуси

В первом из них футболисты «Витебска» на своем поле разошлись миром с гостями из «Гомеля» — 1:1. Оба мяча в этой встрече были забиты в конце второго тайма: на 70-й минуте нападающий гомельчан Александр Макась открыл счет, а вскоре Никита Баранок сравнял результат.

Завтра в центральном поединке этого тура действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» встретится у себя дома с бронзовым призером прошлого первенства минским «Динамо». В минувший уик-энд обе команды добыли гостевые виктории с одинаковым результатом 1:0: солигорские футболисты взяли верх над столичным «Энергетиком-БГУ», а минчане одолели «Гомель». Также завтра «Энергетик-БГУ» сразится с «Минском», а брестское «Динамо» примет на своей арене бобруйскую «Белшину».

Заключительные матчи пройдут в воскресенье, 15 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Днепр» (Могилев), «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержинск).

Положение команд: БАТЭ — 19 очков, «Динамо» (Минск) — 15, «Минск», Энергетик-БГУ — по 13, «Ислочь», «Слуцк», «Шахтер» — по 12, «Славия», «Гомель» — по 10, «Неман» — 9, «Торпедо-БелАЗ», «Витебск» — по 7, «Белшина» — 6, «Арсенал» — 4, «Динамо» (Брест) — 3, «Днепр» (Могилев) — 1.