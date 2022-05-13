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13 мая, источник: БЕЛТА

БАТЭ сыграл вничью с футболистами «Торпедо-БелАЗа» в чемпионате Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер футбольного чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ не смог бобедить «Торпедо-БелАЗ» в гостевом матче 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
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Играя в Жодино, подопечные Александра Михайлова незадолго до перерыва остались в численном меньшинстве после удаления Неманьи Милича и во второй половине встречи были вынуждены в основном обороняться. Хозяева приложили немало усилий, чтобы победить, но все их атаки оказались безрезультатными. В итоге ничья — 0:0.

Завтра в центральном матче этого тура действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» встретится у себя дома с бронзовым призером прошлого первенства минским «Динамо». На прошлой неделе обе команды добыли гостевые виктории с одинаковым результатом 1:0: солигорские футболисты взяли верх над столичным «Энергетиком-БГУ», а минчане одолели «Гомель». Также завтра столичный «Энергетик-БГУ» сразится с «Минском», а брестское «Динамо» примет на своей арене бобруйскую «Белшину».

Заключительные матчи пройдут в воскресенье, 15 мая: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Днепр» (Могилев), «Неман» (Гродно) — «Арсенал» (Дзержиснк).

Положение команд: БАТЭ — 20 очков, «Динамо» (Минск) — 15, «Минск», Энергетик-БГУ — по 13, «Ислочь», «Слуцк», «Шахтер» — по 12, «Славия», «Гомель» — по 10, «Неман» — 9, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 8, «Витеьск» — 7, «Белшина» — 6, «Арсенал» — 4, «Динамо» (Брест) — 3, «Днепр» (Могилев) — 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 8 мячей.

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