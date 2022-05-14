Спортдиректор «Баварии» подтвердил желание Левандовского покинуть команду

Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего нападающего сборной Польши заинтересована испанская «Барселона», которая намерена заполучить футболиста в летнее трансферное окно. Помимо каталонцев, свою заинтересованность выражали «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Я говорил с Левандовским. Он сообщил, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы заняться чем-то другим», — заявил Салихамиджич.

Спортивный директор отметил, что контракт Левандовского действует до 30 июня 2023 года. Клуб по-прежнему настроен продлить сотрудничество с ним. По словам Салихамиджича, переговоров с другими клубами по трансферу форварда пока не велось.