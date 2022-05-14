Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
Валенсия
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Кубань
Краснодар-2
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Крылья Советов
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Торино
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Специя
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Ланс
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Химки
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
51
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Салернитана
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Арсенал Т
21
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
16:30
Арминия
РБ Лейпциг
11
16:30
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
16:30
Байер
Фрайбург
21
16:30
Боруссия Д
Герта
21
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
51
16:30
Вольфсбург
Бавария
22
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
22
16:30
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Спортдиректор «Баварии» подтвердил желание Левандовского покинуть команду

Спортивный директор мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Хасан Салихамиджич подтвердил желание нападающего Роберта Левандовского покинуть команду до истечения срока контракта, сообщает Sky Sport Austria.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что в услугах 33-летнего нападающего сборной Польши заинтересована испанская «Барселона», которая намерена заполучить футболиста в летнее трансферное окно. Помимо каталонцев, свою заинтересованность выражали «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

«Я говорил с Левандовским. Он сообщил, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы заняться чем-то другим», — заявил Салихамиджич.

Спортивный директор отметил, что контракт Левандовского действует до 30 июня 2023 года. Клуб по-прежнему настроен продлить сотрудничество с ним. По словам Салихамиджича, переговоров с другими клубами по трансферу форварда пока не велось.

Левандовски является лучшим бомбардиром Бундеслиги в этом сезоне, он забил 34 гола в 33 матчах. Еще 13 мячей за «Баварию» он забил в десяти играх Лиги чемпионов.

 Кузнецов и Овечкин поглумились над лучшим клубом НХЛ. Грядет сенсация?
Тутберидзе запретили выходить на лед катка в США
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь