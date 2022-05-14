Английский футбол ждут реформы. Что может измениться в главной лиге мира

Английская премьер-лига (АПЛ) — самая богатая в мире. По данным авторитетной аудиторской компании Deloitte за 2021 г., даже несмотря на падение доходов в пандемийный сезон (с 5,8 млрд евро до 5,1 млрд), Премьер-лига по-прежнему зарабатывает на 60% больше ближайшего конкурента — Бундеслиги. При этом в Англии все равно ждут перемен. Ежегодные исследования показывают, что клубы теряют финансовую устойчивость, разрыв между богатыми и бедными увеличивается, а фанаты не всегда могут участвовать в жизни команд. «Ведомости. Спорт» — о том, как собираются менять английский футбол.

Неидеальная богатая лига

В ноябре 2021 года член парламента и бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч опубликовала заключение независимого отчета со сложным названием «Обзор управления футболом под руководством болельщиков: обеспечение будущего игры».

Исследование решили провести после того, как потерпел крах один из старейших клубов Англии — ФК «Бери», основанный еще в 1885 г. Кроме того, серьезные опасения у руководства АПЛ вызвали попытки создания Суперлиги в апреле 2021 г. и последствия пандемии коронавируса, которая обнажила финансовые проблемы многих клубов. Рабочая группа провела ряд сессий с фан-объединениями клубов, а также с представителями всех футбольных организаций — от Ассоциации футбольных болельщиков (FSA) до Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Эксперты хотели разобраться с тем, как улучшить управление и достичь финансовой устойчивости во всей футбольной пирамиде. Именно с этим и связаны основные проблемы английского футбола.

Финансовые трудности. Клубы тратят огромные средства, чтобы остаться в Премьер-лиге, еще большие — чтобы иметь возможность конкурировать с богатыми командами за участие в еврокубках. Начиная с сезона 1999/2000 гг., в 17 из 21 (80%) сезонов Премьер-лиги были зафиксированы коллективные убытки в размере 3 млрд фунтов стерлингов до вычета налогов. Кроме того, как показало исследование, команды устанавливают запредельные зарплаты. Согласно анализу УЕФА, шанс на безубыточность есть, если заработная плата не превышает 70% от оборота. В Премьер-лиге же этот показатель в среднем составляет 73%, в Чемпионшипе — около 120%.

Неграмотное управление. Исследование показало, что проблемы английских команд в первую очередь связаны с безрассудными решениями владельцев, направленными на достижение краткосрочных результатов. У «Рединга», например, отсутствует структура управления, а у «Бирмингем Сити» клуб и стадион принадлежат разным людям. По данным Ассоциации болельщиков футбола, за последние 25 лет более 60 клубов потеряли право собственности на свои стадионы, тренировочные базы или другое имущество. Еще один важный аспект проблемы — отсутствие взаимодействия с болельщиками. Более того, опросы среди болельщиков показали, что они не доверяют руководству лиг.

Надзор и власть фанатов

Крауч предложила несколько вариантов реформ, чтобы «изменить ландшафт английского футбола и обеспечить ему долгосрочную устойчивость». Первый — создать независимый регулятор (IREF), который будет наделен законными полномочиями по лицензированию клубов и применению к ним санкций. Независимость означает, что орган будет ограничен от политического вмешательства как со стороны правительства, так и со стороны ФА, лиг и клубов. Первоначальное внимание IREF должно быть сосредоточено на финансовой устойчивости английского футбола, что в том числе включает в себя лицензирование клубов. Предлагается, что деятельность всех клубов в футбольной пирамиде будет возможна только при наличии лицензии IREF.

При этом надзорный орган также будет заниматься финансовым регулированием. В отчете говорится, что клубы должны сотрудничать с IREF: показывать и доказывать, что у них есть достаточное количество средств, чтобы продолжать функционировать. Крауч утверждает, что это поспособствует внутреннему контролю клубов над своими финансовыми процессами, а также созданию своего рода «подушек безопасности» для непредвиденных обстоятельств. IREF будет оценивать планы руководителей и, если они содержат в себе риски или не обладают достаточной ликвидностью, предложит способы улучшения финансового положения. Орган также должен регулировать количество субсидий со стороны владельцев, чтобы клубы не утопали в долгах. При этом мониторинг «финансового здоровья» будет осуществляться в режиме реального времени на протяжении всего сезона.

Еще один важный шаг — обновление тестов для руководителей и владельцев. Крауч утверждает, что нынешняя система контроля должна быть заменена и отдана полностью под контроль надзорного органа. В обновленную тест-систему необходимо включить обзор бизнес-плана по управлению клубом, проверку финансовых ресурсов и их источников, а также проверку добросовестности и честности. Например, IREF будет изучать личность руководителей и владельцев, вплоть до контактов с родственниками и приближенными. Тесты предлагается проводить ежегодно, а не только при вступлении в должность.

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Особое внимание хотят уделить работе с болельщиками. Одна из рекомендаций — консультация с ними при принятии ключевых решений, а также введение «Золотой акции» (специальной доли в клубе). Она будет принадлежать представительству фанатского сообщества и давать право голоса при принятии решений о продаже стадиона. Кроме того, с болельщиками нужно будет посоветоваться при переезде клуба в другой город, изменениях в логотипе, цветах и названии, а также присоединении к турнирам, проводимым не под эгидой ФИФА/УЕФА и ФА.

Правительство одобрило предложения Крауч и заявило, что летом будет опубликован документ с 10 основными пунктами грядущих реформ. Однако Премьер-лига выразила несогласие с созданием независимого регулятора.

«Мы согласны с тем, что болельщики имеют жизненно важное значение для футбола, и к их голосам следует лучше прислушиваться во всей Лиге, — говорится в официальном заявлении АПЛ. — Мы предпримем ряд мер по улучшению этой области и планируем сделать подробное объявление до начала следующего сезона».

При этом министр спорта Найджел Хаддлстон заявил, что закон о независимом регулирующем органе будет принят до следующих всеобщих выборов, которые состоятся в 2024 г.

«Мы все были невероятно разочарованы десятилетиями, когда футбол признавал, что у него есть проблемы, и не мог их решить, — сказал Хаддлстон The Guardian. — Откровенно говоря, я думаю, что у британской общественности, и в частности у фанатов, закончилось терпение, и необходимо вмешаться».

Не первая попытка

В октябре 2020 г. издание The Telegraph узнало, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разработали проект реформ под названием «Big Picture». Клубы предлагали сократить количество команд в АПЛ с 20 до 18, упразднить Суперкубок Англии и Кубок английской лиги, а также перераспределить доходы от телеправ. Авторы реформ выступали за то, чтобы продавать права пакетом, объединяющим матчи четырех лиг, а 25% вырученных средств передавать Английской футбольной лиге (управляет Чемпионшипом, третьим и четвертым дивизионом).

Еще одно важное предложение заключалось в том, чтобы крупные клубы «получили контроль над управлением высшим дивизионом в обмен на перераспределение финансовых потоков по футбольной пирамиде». Кроме «Ливерпуля» и «МЮ» в число таких контролеров входили «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхем». Это означало бы, что вся футбольная пирамида попадала под их контроль. За ними было бы закреплено право принятия всех важнейших решений, а также наложение вето по любому вопросу.