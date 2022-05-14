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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом»

«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 2:2.

Вольфсбург
Бавария
Айнтрахт Ф
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Источник: Reuters

У гостей отличились Йосип Станишич и Роберт Левандовски. В составе хозяев забивали Йонас Винд и Макс Крузе.

«Бавария», которая обеспечила себе чемпионство имеет 77 очков. «Вольфсбург» набрал 42 очка и занимает 12-е место.

«Майнц» дома сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 2:2.

В составе хозяев дублем отметился Маркус Ингвартсен. У гостей голы на счету Тута и Рафаэля Борре.

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Первый тайм: 1:2
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