«Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом»
«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 2:2.
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«Бавария» в гостях сыграла вничью с «Вольфсбургом» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 2:2.
У гостей отличились Йосип Станишич и Роберт Левандовски. В составе хозяев забивали Йонас Винд и Макс Крузе.
«Бавария», которая обеспечила себе чемпионство имеет 77 очков. «Вольфсбург» набрал 42 очка и занимает 12-е место.
«Майнц» дома сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 2:2.
В составе хозяев дублем отметился Маркус Ингвартсен. У гостей голы на счету Тута и Рафаэля Борре.