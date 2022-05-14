«Бавария» сыграла вничью с «Вольфсбургом»

У гостей отличились Йосип Станишич и Роберт Левандовски. В составе хозяев забивали Йонас Винд и Макс Крузе.

«Бавария», которая обеспечила себе чемпионство имеет 77 очков. «Вольфсбург» набрал 42 очка и занимает 12-е место.

«Майнц» дома сыграл вничью с «Айнтрахтом» — 2:2.