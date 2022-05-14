Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в 7-й раз, повторив рекорд Герда Мюллера
Нападающий «Баварии» забил 35 мячей в завершившемся сезоне чемпионата Германии.
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Нападающий «Баварии» забил 35 мячей в завершившемся сезоне чемпионата Германии.
Это второй результат 33-летнего игрока по голам за сезон Бундеслиги — в прошлом сезоне он забил 41 мяч.
Поляк повторил рекорд Герда Мюллера, который также становился лучшим бомбардиром турнира семь раз. При этом он забил больше всех в Бундеслиге 5-й раз подряд.