Эрлинг Холанд попрощался с «Боруссией» Дортмунд

«Носить эту футболку было большой честью. В “Боруссии” я провёл незабываемые моменты, встретил особенных людей, не говоря о болельщиках, которые были нашим 12-м футболистом на поле. Жёлтая стена действительно невероятна. Я никогда не забуду ничего из этого. Спасибо каждому из вас», — написал Холанд в своём «твиттере».