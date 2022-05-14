Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Ланс
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Краснодар-2
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Торино
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Специя
23
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Химки
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Герта
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
51
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Салернитана
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Арсенал Т
21
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
16:30
Арминия
РБ Лейпциг
11
16:30
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
16:30
Байер
Фрайбург
21
16:30
Боруссия Д
Герта
21
16:30
Боруссия М
Хоффенхайм
51
16:30
Вольфсбург
Бавария
22
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
22
16:30
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Левандовски: сегодня была моя последняя игра за «Баварию», вероятно

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после матча 34-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (2:2) заявил, что, вероятно, в скором времени покинет команду.

Вольфсбург
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Вполне вероятно, что это была моя последняя игра за “Баварию”. Не могу сказать на 100%, но такое вполне возможно. Мы хотим найти наилучшее решение для меня и для клуба», — цитирует Левандовского инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны».

Нападающий выступает за «Баварию» с 2014 года. Контракт 33-летнего польского нападающего с клубом истекает в июне 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 голов и сделал семь результативных передач.

Читайте также
Вольфсбург
2:2
Первый тайм: 1:2
Бавария
 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко и Дацик пообщались перед боем
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь