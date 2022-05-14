Левандовски: сегодня была моя последняя игра за «Баварию», вероятно

«Вполне вероятно, что это была моя последняя игра за “Баварию”. Не могу сказать на 100%, но такое вполне возможно. Мы хотим найти наилучшее решение для меня и для клуба», — цитирует Левандовского инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.