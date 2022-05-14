«Ливерпуль» обыграл «Челси» в серии пенальти в финале Кубка Англии

ТАСС, 14 мая. Футбольный клуб «Ливерпуль» победил «Челси» в финальном матче 150-го розыгрыша Кубка Англии. Встреча прошла в субботу в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были подопечные Юргена Клоппа — 6:5.

«Ливерпуль» играл в финале Кубка Англии в 15-й раз, команда стала восьмикратным победителем турнира (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022). «Челси» принял участие в решающем матче турнира в 16-й раз, на счету команды восемь титулов.

Клубы встретились в финале турнира во второй раз, первый матч «Ливерпуля» и «Челси» состоялся в 2012 году, тогда победителем стал клуб из Лондона.