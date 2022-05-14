Клопп повторил достижение Фергюсона по выигранным трофеям с одной командой

Сегодня, 14 мая команда под его руководством обыграла «Челси» (0:0, 6:5 — по пенальти) в финале турнира.

Как сообщает Opta, Клопп стал вторым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги и английскую премьер-лигу с одним клубом. Первым, кто это сделал, был экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.