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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп повторил достижение Фергюсона по выигранным трофеям с одной командой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал обладателем Кубка Англии.

Ливерпуль
Челси
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Источник: Reuters

Сегодня, 14 мая команда под его руководством обыграла «Челси» (0:0, 6:5 — по пенальти) в финале турнира.

Как сообщает Opta, Клопп стал вторым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги и английскую премьер-лигу с одним клубом. Первым, кто это сделал, был экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Немец выиграл с командой АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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