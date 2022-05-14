Дежавю: «Ливерпуль» опять победил «Челси» в серии пенальти. До невероятного квадрупла осталось два трофея

Второй финал за три месяца

Шла середина мая, а мечты «Ливерпуля» о четырех трофеях за сезон оставались живы. Это, конечно, уникально. С одной стороны, крайне редко какой-либо европейской команде удается на этом этапе сохранять шансы на четыре титула (при этом один из них был уже выигран). С другой, «Ливерпулю» еще предстояло совершить последний рывок в каждом из трех турниров. Потенциально легендарный сезон мог обернуться разочарованием — теоретически команда Юргена Клоппа рисковала остаться с одним Кубком лиги, самым скучным из четырех возможных трофеев.

Кубок Англии — следующий по старшинству. И довольно забавно, что в финале «Ливерпуль» снова встретился на «Уэмбли» с «Челси», как и в другом кубковом турнире в феврале.

Тот матч завершился нулевой ничьей, но был зрелищным: парад отмененных голов, фантастическая игра вратарей и драматическая серия пенальти — вышедший на замену голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага не реализовал 22-й удар после 21 гола остальных участников матча, подарив трофей «Ливерпулю». Естественно, и сейчас мы ждали чего-то экстраординарного.

Мощный старт красных

Начало финала и правда было многообещающим. «Ливерпуль» смял соперника в первые 15 минут и мог забить несколько раз: Тиагу Алькантаре не хватило сантиметра, чтобы замкнуть передачу Луиса Диаса, а сам колумбиец не реализовал выход один на один. «Челси» с трудом справлялся с давлением. Эдуар Менди в одном из моментов даже скомандовал своим убежать из штрафной подальше — вратарь синих увидел, что при коротком розыгрыше удара от ворот есть риск потерять мяч, поэтому решил выбивать в середину поля.

«Ливерпуль» создавал моменты после успешного прессинга и быстрых забросов за спину защитникам, а «Челси», проснувшийся к середине первого тайма, ловил соперника на свободном пространстве. Не секрет, что футболисты красных намеренно рушат структуру при высоком прессинге и теряют свои позиции, освобождая пространство оппонентам для контратак. У «Челси» изредка получалось находить зоны, особенно на фланге Трента Александра-Арнольда, который по традиции зевал в обороне.

Травма Салаха

В целом, ничего нового. И перед стартовым свистком можно было предположить, что форварды «Ливерпуля» будут вынуждать защитников «Челси» ошибиться, а синие будут искать разрывы между линиями противника. Но в игру вмешалось то, что предсказать было невозможно. По ходу первого тайма сразу четырем футболистам обеих команд оказывали помощь, из-за чего «Ливерпуль» потерял игровой ритм. А еще потерял Мо Салаха.

Если Менди, Тиагу Силва и Алиссон после полученных повреждений вернулись в игру, то египтянина пришлось заменить на Диогу Жоту. Причем сам момент травмы неясен: Салах просто внезапно лег на газон, пока лечили Алиссона. Если это мышечное повреждение, то у лидера «Ливерпуля» есть шансы на выздоровление к финалу Лиги чемпионов 28 мая.

Огонь от лондонцев

Травма Салаха явно подкосила «Ливерпуль». И дело даже не в ослаблении прессинга и снижении остроты у ворот Менди, а в психологии. Возможно, чувствуя это, Томас Тухель зарядил команду в раздевалке на активный старт второго тайма. И «Челси» выдал феноменальный отрезок: на каждой из первых трех минут второй половины футболисты синих создали по стопроцентному моменту, а Маркос Алонсо даже попал в перекладину. Владение мячом на отрезке с 45-й по 60-ю минуту выглядело аномально: 65 процентов в пользу «Челси».

Синие методично растягивали оборону «Ливерпуля», и по такой игре им сильно не хватало Хаверца. О травме немца стало известно в день матча, так что альтернативы у «Челси» не было — только тяжеловесный Ромелу Лукаку. И бельгиец выглядел инородным телом у лондонцев.

Не вписался в игру и Жота, хотя с середины второго тайма он стал чаще касаться мяча. Как, впрочем, и остальные футболисты «Ливерпуля». Команда Клоппа с трудом переборола натиск «Челси» и вернулась в атаку к концу основного времени. Красные легко могли завершать встречу до 90-й минуты: Диас и Энди Робертсон с интервалом в минуту попали в каждую из штанг. А одновременно со стартом добавленного времени вездесущий колумбиец чуть не сотворил шедевр.

Другой сценарий серии пенальти

Диас вообще играл прекрасно и был самым активным на поле наряду с Мэйсоном Маунтом. Но в начале овертайма Клопп его неожиданно заменил. Ушел и Виргеил ван Дейк — видимо, немецкий тренер думает о предстоящем финале Лиги чемпионов, поэтому бережет лучших.

Но больше всего болельщиков волновала другая замена — Менди на Кепу. В финале Кубка лиги этот ход не сработал: испанец не отбил ни одного удара и не реализовал свой. Здесь Тухель оказался в точно такой же ситуации: 0:0, «Уэмбли», истекающие 120 минут и шанс сделать размен голкиперов. На этот раз немец решил иначе — сенегалец остался в воротах. Наверное, это логично: суеверный «Челси» в этом финале даже выбрал желтые футболки, потому что в февральском финале проиграл в синих. Раз уж последовали визуальные корректировки, то уместно было увидеть и тактические.

Очередность тоже поменялась: в финале Кубка лиги первым бил «Ливерпуль», а тут начинал «Челси». И если в феврале первый и единственный промах состоялся спустя 21 удар, то сейчас промазал уже третий бьющий: Сесар Аспиликуэта попал в штангу.

Ошибка испанца могла оказалась роковой. Садьо Мане нужно было реализовать пятый удар команды, чтобы принести «Ливерпулю» победу. Но его соотечественник Менди оставил «Челси» в игре и перевел серию в противостояние до первого промаха. Дрогнул Маунт: Алиссон отразил удар англичанина, а Костас Цимикас завершил финал.