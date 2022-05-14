Шомуродов забил 3-й гол за «Рому» за 27 матчей в Серии А
Форвард Эльдор Шомуродов сравнял счет в матче «Ромы» с «Венецией» в 37-м туре Серии А.
Рома
ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Форвард Эльдор Шомуродов сравнял счет в матче «Ромы» с «Венецией» в 37-м туре Серии А.
Игрок сборной Узбекистана вышел на замену на 60-й минуте, а на 76-й поразил ворота соперника — 1:1.
В последний раз Шомуродов забивал за римлян 20 января — «Лечче» (3:1) в Кубке Италии. В чемпионате голов не было с 22 декабря (1:1 с «Сампдорией»).
Всего у бывшего футболиста «Ростова» 3 гола за 27 игр в составе «Ромы» в Серии А.