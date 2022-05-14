Шомуродов забил 3-й гол за «Рому» за 27 матчей в Серии А

Игрок сборной Узбекистана вышел на замену на 60-й минуте, а на 76-й поразил ворота соперника — 1:1.

В последний раз Шомуродов забивал за римлян 20 января — «Лечче» (3:1) в Кубке Италии. В чемпионате голов не было с 22 декабря (1:1 с «Сампдорией»).