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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14 мая, источник: Sports.Ru

Шомуродов забил 3-й гол за «Рому» за 27 матчей в Серии А

Форвард Эльдор Шомуродов сравнял счет в матче «Ромы» с «Венецией» в 37-м туре Серии А.

Рома
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Источник: AP 2022

Игрок сборной Узбекистана вышел на замену на 60-й минуте, а на 76-й поразил ворота соперника — 1:1.

В последний раз Шомуродов забивал за римлян 20 января — «Лечче» (3:1) в Кубке Италии. В чемпионате голов не было с 22 декабря (1:1 с «Сампдорией»).

Всего у бывшего футболиста «Ростова» 3 гола за 27 игр в составе «Ромы» в Серии А.

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Первый тайм: 0:1
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