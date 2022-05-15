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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп рассказал о состоянии Салаха и ван Дейка, получивших повреждения

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о состоянии защитника Вирджила ван Дейка и форварда Мохамеда Салаха.

Ливерпуль
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Источник: Reuters

Оба игрока получили повреждения в финале Кубка Англии в матче с «Челси». Уже 28 мая «Ливерпулю» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

Салах покинул поле уже через 33 минуты после начала. А ван Дейк был вынужден замениться перед дополнительным временем. «Ливерпуль» в итоге одержал победу в серии пенальти.

«Я думаю, что с ними всё в целом в порядке. Но мне не кажется, что они будут готовы к следующему матчу во вторник. Они точно не будут готовы.

Но, в целом, с ними всё нормально. Это была более предупредительная мера. Мо почувствовал дискомфорт и сказал, что может продолжать. Но я решил, что лучше ему покинуть поле. Если он что-то чувствует, то продолжать играть — не лучшее решение.

С Вирджилом всё более понятно. Он мог играть 90 минут, но не 120», — цитирует Клоппа ESPN.

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