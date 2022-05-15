Клопп рассказал о состоянии Салаха и ван Дейка, получивших повреждения

«Я думаю, что с ними всё в целом в порядке. Но мне не кажется, что они будут готовы к следующему матчу во вторник. Они точно не будут готовы.



Но, в целом, с ними всё нормально. Это была более предупредительная мера. Мо почувствовал дискомфорт и сказал, что может продолжать. Но я решил, что лучше ему покинуть поле. Если он что-то чувствует, то продолжать играть — не лучшее решение.



С Вирджилом всё более понятно. Он мог играть 90 минут, но не 120», — цитирует Клоппа ESPN.