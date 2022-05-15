Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.05
Бордо
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
14.05
Лион
Нант
32
Футбол. Зарубежный
14.05
Метц
Анже
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Монако
Брест
42
Футбол. Зарубежный
14.05
Монпелье
ПСЖ
04
Футбол. Зарубежный
14.05
Ницца
Лилль
13
Футбол. Зарубежный
14.05
Ренн
Марсель
20
Футбол. Зарубежный
14.05
Сент-Этьен
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
14.05
Страсбур
Клермон Фут
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Труа
Ланс
13
Футбол. Зарубежный
14.05
Рома
Венеция
11
Футбол. Зарубежный
14.05
Эспаньол
Валенсия
11
Футбол. Первый дивизион
14.05
Кубань
Краснодар-2
00
Футбол. Премьер-лига
14.05
Ахмат
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
14.05
Верона
Торино
01
Футбол. Зарубежный
14.05
Удинезе
Специя
23
Футбол. Премьер-лига
14.05
Локомотив
Динамо
33
Футбол. Премьер-лига
14.05
Ростов
Химки
21
Футбол. Зарубежный
14.05
Арминия
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
14.05
Аугсбург
Гройтер Фюрт
21
Футбол. Зарубежный
14.05
Байер
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
14.05
Боруссия Д
Герта
21
Футбол. Зарубежный
14.05
Боруссия М
Хоффенхайм
51
Футбол. Зарубежный
14.05
Вольфсбург
Бавария
22
Футбол. Зарубежный
14.05
Майнц
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Зарубежный
14.05
Унион Б
Бохум
32
Футбол. Зарубежный
14.05
Штутгарт
Кельн
21
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14.05
Эмполи
Салернитана
11
Футбол. Премьер-лига
14.05
Уфа
Арсенал Т
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Велес
Балтика
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Торпедо
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
14.05
Бордо
Лорьян
00
14.05
Лион
Нант
32
14.05
Метц
Анже
10
14.05
Монако
Брест
42
14.05
Монпелье
ПСЖ
04
14.05
Ницца
Лилль
13
14.05
Ренн
Марсель
20
14.05
Сент-Этьен
Реймс
12
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
00:14 (мск), источник: ТАСС

«Монако» обыграл «Брест» в чемпионате Франции по футболу. Головин провел на поле 79 минут

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Монако
БрестЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

ТАСС, 14 мая. «Монако» дома со счетом 4:2 обыграл «Брест» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Луи II».

В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (44, с пенальти; 51 и 54-я минуты) и Кевин Фолланд (70). У «Бреста» отличились Жан-Кевин Дюверн (10) и Юсеф Белайли (23).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. На третьей добавленной к первому тайму минуте Головин получил желтую карточку.

«Монако» одержал девятую победу подряд в чемпионате Франции и занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 68 очков за один тур до конца чемпионата. «Брест» занимает 11-е место с 48 очками.

В заключительном, 38-м туре «Монако» в гостях сыграет с «Лансом», «Брест» дома примет «Бордо». Матчи заключительного тура пройдут 21 мая.

Монако
4:2
Первый тайм: 1:2
Брест
 Божович о судействе матча со "Спартаком": это победа Безбородова и его коллег на VAR
Мне кажется, что судьи испортили результат боя: Дэйна Уайт поддержал Петра Яна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь