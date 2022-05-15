«Монако» обыграл «Брест» в чемпионате Франции по футболу. Головин провел на поле 79 минут

ТАСС, 14 мая. «Монако» дома со счетом 4:2 обыграл «Брест» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в субботу на стадионе «Луи II».

В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (44, с пенальти; 51 и 54-я минуты) и Кевин Фолланд (70). У «Бреста» отличились Жан-Кевин Дюверн (10) и Юсеф Белайли (23).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. На третьей добавленной к первому тайму минуте Головин получил желтую карточку.

«Монако» одержал девятую победу подряд в чемпионате Франции и занимает второе место в турнирной таблице. Команда набрала 68 очков за один тур до конца чемпионата. «Брест» занимает 11-е место с 48 очками.