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00:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Месси помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье», Марсель проиграл «Ренну»

«ПСЖ» в гостевом матче 37-го тура чемпионата Франции разгромил «Монпелье» со счетом 4:0.

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Источник: Reuters

Дубль оформил Лионель Месси. Еще по голу забили Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе (с пенальти). Последний также отдал две голевые передачи.

«ПСЖ» обеспечил себе первое место за несколько туров до конца чемпионата. «Монпель» за тур до финиша на 13-м месте.

В других матчах тура «Ренн» дома победил «Марсель» (2:0), а «Лилль» в гостях обыграл «Ниццу» (3:1).

Марсель занимает второе место в таблице, уступая идущему на втором месте «Монако» лишь по дополнительным показателям. «Ренн» — на четвертом месте, Ницца — шестая, «Лилль» — десятый.

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0:4
Первый тайм: 0:3
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