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12:09 (мск), источник: Sports.Ru

Роберт Левандовски: «Бавария» не предложила мне новый контракт, и я решил уйти. Нужно найти наилучшее решение"

Роберт Левандовски заявил, что не получил от «Баварии» предложение по контракту.

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Источник: Reuters

«Я не получил от “Баварии” предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба», — сказал нападающий «Баварии» для Bild.

После вчерашней игры с «Вольфсбургом» (2:2) форвард заявил, что хочет сменить клуб: «Это была моя последняя игра за “Баварию”, вероятно».

Отметим, что ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что Левандовски отказался от нового контракта с клубом: «Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб».

33-летний форвард забил 50 голов в 46 матчах сезона за «Баварию» в этом сезоне.

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