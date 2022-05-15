Роберт Левандовски: «Бавария» не предложила мне новый контракт, и я решил уйти. Нужно найти наилучшее решение"
Роберт Левандовски заявил, что не получил от «Баварии» предложение по контракту.
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Роберт Левандовски заявил, что не получил от «Баварии» предложение по контракту.
«Я не получил от “Баварии” предложения по новому контракту и решил уйти. Необходимо найти наилучшее решение как для меня, так и для клуба», — сказал нападающий «Баварии» для Bild.
После вчерашней игры с «Вольфсбургом» (2:2) форвард заявил, что хочет сменить клуб: «Это была моя последняя игра за “Баварию”, вероятно».
Отметим, что ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что Левандовски отказался от нового контракта с клубом: «Он сообщил мне, что не хочет принимать наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб».
33-летний форвард забил 50 голов в 46 матчах сезона за «Баварию» в этом сезоне.