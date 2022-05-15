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12:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывший футболист «Барселоны» Ролон погиб в автокатастрофе в 27 лет

Бывший нападающий «Барселоны» Макси Ролон погиб в автокатастрофе, сообщает Goal.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

По информации источника, 27-летний аргентинец погиб вместе со своим братом. Автомобиль с нападающим вылетел с дороги и врезался в дерево.

Ролон находился в системе каталонского клуба с 2007 года. Нападающий забил два мяча в 24 матчах за резервную команду «Барселоны». Последним клубом аргентинца был иракский «Аль-Дивания», за который он не провел ни одной встречи.

Также Ролон играл в клубах из Бразилии, Чили и Эквадора.

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