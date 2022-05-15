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15:06 (мск), источник: Sports.Ru

Президент «Баварии»: «У Левандовского контракт, он отработает его. Не продлевать соглашение — его право. Он сможет уйти бесплатно»

Президент «Баварии» заявил, что Роберт Левандовски целиком отработает контракт с клубом.

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Источник: Reuters

«Контракт Роберта действует до 2023 года. Столько он и будет играть за нас. Оливер [Кан] и Хасан [Салихамиджич] сделали ему предложение о продлении контракта. Очевидно, оно не было принято. Такие игроки постоянно получают предложения от других топ-клубов, в этом нет ничего нового. У нас уже был такой случай в 2019 году, когда Роберт заигрывал с “Реалом”. “Бавария” знает об этой ситуации.

Для игрока мирового уровня сложно найти замену. У него есть контракт, и я думаю, что он отработает его. Не продлевать соглашение — его право. Конечно, он сможет уйти бесплатно. Пришел в “Баварию” он тоже бесплатно», — сказал Герберт Хайнер.

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