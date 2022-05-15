«Барселона» несёт одни лишь проблемы. Положение клуба — сущая катастрофа

Испанская Ла Лига отчиталась о доходно-расходных показателях бюджета за сезон-2020/2021. Ситуацию нельзя назвать утешительной. Лига понесла убытки в размере € 892 млн. Более половины из них пришлось компенсировать из-за «Барселоны».

Полная выручка испанских клубов составляет € 3,818 млрд, что примерно на 25% меньше по сравнению с показателями сезона-2019/2020. Доходы от игр и трансферов спортсменов сократились на 53% и 52%. Это первый случай убыточного сезона для Ла Лиги за 10 лет. Главным виновником этого является «Барса».

Конечно, нужно учитывать обстоятельства. Сезон-2020/2021 был омрачён пандемией коронавируса. Болельщики не посещали стадионы и не приносили клубам привычные доходы. Трансферная активность снизилась, прибыль от телетрансляций упала. Тем не менее всё было бы не так уж мрачно, если бы не «Барселона». «Блауграна» «несёт ответственность» за 56 процентов чистых убытков чемпионата Испании.

Ла Лига рассчитывает полностью восстановиться после вызванного пандемией кризиса в следующие два сезона. «Высокая финансовая состоятельность и ответственность большинства клубов помогли испанскому профессиональному футболу преодолеть кризис», — говорится в заявлении лиги.

В практически завершённом сезоне-2021/2022 ожидается заметное восстановление утраченных позиций, хотя точных цифр пока нет. В сезоне-2023/2024 испанские функционеры рассчитывают на достижение «полностью нормального состояния» в финансовом плане.

Но вернёмся к «Барселоне», которая в последнее время несёт одни лишь проблемы для Ла Лиги. Это печальный факт, несмотря на громкое имя и историю клуба. Финансовые потери чемпионата Испании пошли по нарастающей из-за кризиса и ужасной системы менеджмента в «Барселоне», пиком которого стала скандальная отставка президента Хосепа Марии Бартомеу в октябре 2020 года. Уход Лионеля Месси в «ПСЖ» в августе прошлого года тоже сказался.

Преемник Бартомеу Жоан Лапорта в начале нынешнего сезона заявил, что долг клуба составляет € 1,35 млрд, а на зарплаты сотрудникам тратится 103% от общего дохода организации. Содержать такой проект — сомнительное удовольствие.

«Барселона» до сих пор противится подписанию соглашения, согласованного Ла Лигой с инвестиционным фондом CVC, который вкладывает почти € 2 млрд в испанский футбол в обмен на 8,2% доли в компании, которая будет управлять правами на телевещание турнира в течение следующих 50 лет.

«Реал» тоже отказался от сделки, но в Мадриде с менеджментом всё не так плохо. Клуб не живёт на широкую ногу, однако эффективно распоряжается имеющимися ресурсами. «Реал» и «Барса» по-прежнему привержены идее создания европейской Суперлиги из-за потенциального финансового дохода в случае реализации проекта. Вот только ситуация у непримиримых соперников разная. «Барселоне» нужно выбраться из трясины громадного кризиса — не только финансового, но и игрового.

Недавно бывший главный тренер «Барсы» Рональд Куман заявил, что клуб потерял свою ДНК, не может подписывать лучших игроков в мире, сильно отстаёт от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Во многом справедливое утверждение, на которое накладываются финансовые проблемы. Неспособность претендовать на приобретение топовых исполнителей признал нынешний рулевой «блауграны» Хави после недавнего перехода Эрлинга Холанда в «Сити».

«Я не буду много говорить об этом, чтобы не быть неуважительным по отношению к другим проектам. Хорош не только наш проект. “Сити” берёт трофеи, борется за них. Если Холанд действительно переходит в “Сити”, то из-за финансовых трудностей “Барселоны”, у меня нет в этом сомнений. Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам», — заявил главный тренер каталонской команды.

«Барселоне» очень нужно громкое имя, чтобы хотя бы частично восполнить потерю Месси. Роберт Левандовски и Садио Мане входят в сферу интересов «блауграны», но вероятность их подписания вряд ли можно назвать высокой. «Барса», скорее, будет командой-продавцом, а не покупателем. Например, отправит Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» за € 75+ млн, о чём уже долго и упорно ходят слухи. Это хотя бы немного поправит дела с финансами, но не решит проблему с деньгами полностью. «Барселона» наверняка останется убыточным проектом и будет тормозить финансовые показатели всего испанского чемпионата.

Ла Лига заявила, что её потери в сезоне-2020/2021 представляют собой «более мягкое сокращение в относительном выражении, чем-то, что испытал европейский профессиональный футбол в целом». О катастрофе в Испании говорить не приходится, но один крупный проблемный элемент в местном футболе присутствует. К сожалению, это легендарная «Барселона», которая переживает самый неприятный отрезок в своей новейшей истории. Пока что положение клуба — сущая катастрофа.